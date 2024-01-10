Массовое ДТП произошло на трассе под Дмитровом

Несколько автомобилей столкнулись на трассе в Дмитровском округе Подмосковья. Об этом сообщил «Московский комсомолец» .

Авария произошла возле деревни Зверково. По информации издания, один из автомобилей вылетел на обочину, еще две машины от удара развернуло вдоль заснеженной трассы.

Уточняется, что на месте работают экстренные службы. Информация о пострадавших не поступала. Других подробностей ДТП не приводится.

Ранее сообщалось, что на трассе в Московской области перевернулся бензовоз.