Восковая икона покровителей пчеловодов: уникальное творение создали на пасеке в Коломне

На пасеке «Пчелы Оли», расположенной в Коломне, пчелиный воск превратился из обычного сырья для ремесленных изделий в фундамент целой философии, объединяющей натуральное производство и духовное творчество. Здесь мастера вручную изготовили уникальную восковую икону с ликами преподобных Зосимы и Савватия Соловецких — небесных покровителей пчеловодов. Готовый образ был освящен в храме, сообщает REGIONS.

Как рассказала хозяйка пасеки Ольга Кулажонок, данное изделие не имеет аналогов на территории России. Для создателей пасеки эта икона — далеко не просто сувенир на память. Она стала своеобразным символом их мировоззрения, в котором пчела рассматривается как источник целостной системы натурального производства, а работа с воском — как продолжение этой глубокой взаимосвязи человека с природой.

«Пчела уникальна, она создает 11 продуктов», — подчеркивает Ольга Кулажонок.

Фото: [ МедиаБанк Подмосковья/Марина Анисимова ]

Вся продукция, производимая на пасеке, строится на бережном использовании этого природного дара. Забрус применяется для ухода за полостью рта, прополис ценится как мощнейший природный антисептик, пыльца и перга представляют собой настоящие концентраты витаминов и жизненной энергии, а маточное и трутневое молочко используют для поддержания организма и восстановления сил. Именно из этого бесценного сырья, созданного самой природой, и была воплощена в жизнь эта святыня.

Ранее сообщалось, что изрубленную топором икону отреставрировали в Карелии и вернули в родной собор.