Воспаление или износ? Простой способ понять, что на самом деле болит в ваших суставах

Травматолог-ортопед из Подмосковья Николай Ким предупредил, что у артрита или артроза могут быть одинаковые симптомы: скованность, боль и хруст в суставах, сообщил REGIONS.

По информации эксперта, оба заболевания несут негативные последствия для организма. Артрит — это воспаление, которое может проявляться стремительно быстро. Иногда болезнь затрагивает другие органы. Артроз — это износ. Заболевание развивается медленно и постепенно: на протяжении многих лет может разрушаться хрящ.

«Самое важное отличие — в масштабе проблемы. Артроз локализован только в суставе. Артрит же — это системное воспаление, которое может „бить“ по всему организму, включая сердце, почки и другие органы», — отмечает врач.

Травматолог-ортопед призвал не заниматься самолечением при обнаружении симптомов. Диагноз может поставить только врач. При подозрении на артрит специалист назначит сдачу крови, артрозе — рентген или МРТ. Лечение также назначается индивидуально: медицинские препараты, физиотерапевтические процедуры, лечебная физкультура и массаж.

«Самолечение, особенно при подозрении на артрит, абсолютно недопустимо. Советы из интернета могут смазать картину и упустить драгоценное время», — предупреждает Николай Ким.

Для профилактики медик рекомендует регулярно двигаться, контролировать вес, следить за питанием, носить удобную обувь и ортопедические стельки.

