Восток-Медиа: предприниматели Приморья обогатились на продаже яиц

Продукцию в магазины Приморья поставляют не только местную. Куриные яйца привозят и из других российских регионов, в частности, Хабаровского края и Кемерово, Красноярска и Иркутской области. Редакция знает минимум о десяти производителях, которые сотрудничают с регионом.

Доход компаний существенно вырос в последние несколько лет. Например, СХАО «Белореченское», согласно отчетным данным 2022 года, составил 9 миллиардов 850 миллионов рублей. За этот же период времени «Птицефабрики Уссурийская» заработали 953 миллиона рублей. КФХ «Надеждинское» получила 88 миллионов рублей прибыли.

Корреспондент издания иронизирует, что стоит вкладывать деньги не в криптовалюту, а в яйца. Купить куриный продукт в магазинах региона непросто. Люди сразу раскупают продукцию. В первой половине дня полки уже пустые, хотя администраторы заказывают больше товара, чем обычно.

Во время выступления перед предпринимателями Дальнего Востока в четверг, 11 января, Владимир Путин назвал причину роста цен на яйца.