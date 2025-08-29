Восторженные жители Кузбасса сняли на видео полет «Стрижей»

Жители Кузбасса снимали на видео и фотографировали полет авиационной группы высшего пилотажа «Стрижи», сообщил VSE42 . Читатели издания прислали фото в редакцию.

По информации издания, шоу состоялось в Новокузнецке в преддверии празднования Дня шахтера. Мероприятие посетило большое количество людей. Летчики планируют продемонстрировать различные трюки в разных городах Кузбасса. После Новокузнецка авиагруппа направилась в Кемерово.

По информации издания, жители региона с нетерпением ждали шоу. Летчики посетили школу, где рассказали о планах на будущее, раскрыли профессиональные секреты, поделились мечтами. В легендарную пилотажную группу «Стрижи» вошла девушка, которая прошла курс обучения в высшем военном авиационном училище летчиков. Перед главным мероприятием прошло несколько репетиций. Специалисты следили, чтобы погодные условия не помешали проведению праздника. Летчики прибыли в регион по приглашению губернатора.

День шахтера ежегодно отмечается в последнее воскресенье августа. Как появился профессиональный день горняков и какие приметы существуют среди шахтеров — в материале интернет-издания «Подмосковье сегодня».