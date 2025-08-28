День шахтера в 2025 году: дата праздника, традиции и приметы горняков

День шахтера ежегодно отмечается в последнее воскресенье августа. В этом году он выпадает на 31 число. День посвящен труду шахтеров и их вкладу в экономику и энергетику. Как появился праздника и какие приметы существуют среди шахтеров — в материале интернет-издания «Подмосковье сегодня».

История праздника

День шахтера появился в Советском Союзе. Впервые его отметили 29 августа 1948 года в честь выдающихся достижений шахтеров Донбасса, которые в годы послевоенного восстановления страны значительно увеличили добычу угля. Эта дата была выбрана в связи с тем, что в ночь с 30 на 31 августа 1935 года шахтер Алексей Стаханов установил рекорд по добыче угля.

Вскоре праздник стал официальным и распространился по всему Советскому Союзу, где угольная промышленность играла важную роль. После распада СССР День шахтера сохранился во многих странах, входивших в его состав, включая Россию, Украину, Казахстан и Беларусь.

Традиции и обычаи

Обычно День шахтера отмечается в последнее воскресенье августа. В этот день проходят торжественные собрания, на которых отмечают заслуги шахтеров, вручают награды, почетные грамоты и ценные подарки. Ветераны труда удостаиваются особого внимания. Важной частью праздника является почтение памяти шахтеров, погибших при исполнении служебных обязанностей. Возлагаются цветы к памятникам и мемориалам, проводятся минуты молчания.

Фото: [ freepik.com ]

В городах и поселках, где развита угольная промышленность, устраиваются народные гуляния с ярмарками, аттракционами и уличными представлениями. В некоторых регионах существуют свои уникальные обычаи, связанные с Днем шахтера. Например, могут проводиться обряды, символизирующие защиту шахтеров от опасностей под землей.

Приметы на День шахтера

Считается, что перед спуском в забой шахтер должен оставить свои невзгоды и негативные мысли на поверхности. Плохое настроение — предвестник неприятностей под землей. Важно также не забыть взять с собой талисман, будь то небольшой предмет, подаренный близким, или особый камень, найденный у шахты. Перед работой нельзя хвастаться и обещать легкую смену, иначе можно навлечь беду.

Негласным символом удачи для шахтера является найденный в шахте кусок угля необычной формы. Такой «камень счастья» приносит удачу и помогает избежать опасности.

