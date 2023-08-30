Возможность голосовать не на своем участке жители оценивают позитивно

На предстоящих выборах губернатора Московской области можно будет голосовать не только по месту жительства. Механизм «Мобильный избиратель» позволит сделать выбор на любом избирательном участке, независимо от регистрации. Кроме того, в этом году в Подмосковье впервые будет доступно дистанционное электронное голосование.

Наличие альтернативных вариантов уже вызвало положительную реакцию избирателей, особенно, молодых. Об этом сообщил член Общественной палаты Московской области, председатель Московской областной организации «Российский Союз Молодежи» Артем Репяхов.

«В Подмосковье эти форматы будут более, чем востребованы. Жители очень мобильны, место регистрации может не совпадать с местом работы, фактического проживания, или просто не соответствовать тому, где человеку будет удобно проголосовать в конкретный момент», - объяснил представитель Общественной палаты.

Конечно, особое внимание к ДЭГ и механизму «Мобильный избиратель» проявляет молодежь, но не только.

«Уровень заинтересованности большой, уже есть позитивные отзывы на возможность проголосовать не по месту регистрации или онлайн», - отметил Артем Репяхов.

Напомним, с помощью системы «Мобильный избиратель» можно проголосовать привычным способом на любом избирательном участке. Для этого нужно до 4 сентября подать заявление в территориальную избирательную комиссию, МФЦ, через портал «Госуслуги», или в участковую избирательную комиссию. Зарегистрироваться для участия в ДЭГ также можно на портале «Госуслуги» до 4 сентября.

Кстати, как сообщает Мособлизбирком, члены УИК начали обучение работе с комплексами обработки избирательных бюллетеней. Более 900 избирательных участков оборудуют КОИБ-2017.