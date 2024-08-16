Врач Лавриненко рассказала, когда наступает отрицательный эффект от ЛФК

Врач по спортивной медицине центра общественного здоровья и медицинской профилактики Татьяна Лавриненко рассказала, что ЛФК может негативно отразиться на самочувствии человека, сообщило ИА «Бел.Ру».

Негативный эффект от ЛФК наступает по нескольким причинам: упражнения выполняются без наблюдения специалиста, не учитывают индивидуальные особенности человека или допускают технические ошибки. В остальных случаях ЛФК положительно действует на организм, ведь комплекс упражнений задействует все мышцы.

«Использование различных форм ЛФК, в частности, утренней гимнастики, полезно для всех», — пояснила Татьяна Лавриненко.

Эксперт Лавриненко напомнила, что начинать занятия лучше постепенно. Важно выполнять комплекс регулярно. Всегда стоит учитывать возрастные особенности пациента. Со временем у человека стабилизируется работа пищеварительной системы, укрепляется сердечная мышца, активизируется обмен веществ, улучшается настроение. Врач подбирает индивидуальный комплекс упражнений:

общий — ориентирован на оздоровление всего организма;

специальный — направлен на устранение конкретных симптомов.

Врач Татьяна Лавриненко напомнила также о существовании противопоказаний, в частности, онкологические заболевания, кровотечения, повышенная температура, гипертонический криз, гнойный воспалительный процесс, тромбозы.

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