ВС России прорвали украинскую оборону под Красноармейском

Вооруженным силам России удалось прорвать линию обороны ВСУ под Красноармейском. Об этом в силовых структурах сообщили ТАСС.

Под Красноармейском (украинское наименование — Покровск) продвинулись российские военные. Они прорвали оборонительную линию солдат ВСУ. Как сообщили в силовых ведомствах, противник практически не сопротивляется, предпочитая покинуть позиции.

«Противник [под Красноармейском] практически не сопротивляется, с позиций уходит быстро — местами с первыми накатами. На этом направлении их оборона прорвана» — рассказали ТАСС силовики.

Ранее сообщалось о том, что Зеленский нашел замену уволенному командующему ВС ВСУ. Врио военачальника стал генерал-лейтенант Анатолий Кривоножко.