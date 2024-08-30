Зеленский нашел замену уволенному командующему ВС ВСУ

Генштаб ВСУ сразу после увольнения главы Воздушных сил (ВС) Вооруженных сил Украины (ВСУ) сообщили о назначении временно исполняющего обязанности управленца. Им станет Анатолий Кривоножо.

Анатолия Кривоножко назначили на пост врио сразу после увольнения Николая Олещука. Объявление об этом сделали в генеральном штабе ВС Украины, отдельного документа на сайте главы опубликовано не было.

«В соответствии с приказом Главнокомандующего Вооруженных Сил Украины генерал-лейтенанта Кривоножко Анатолия Николаевича допустить к временному исполнению обязанностей командующего Воздушных Сил Вооруженных Сил Украины», — говорится в заявлении.

Генерал-лейтенант Анатолий Кривоножко занимал пост командующего воздушного командования «Центр». Участвовал в антитеррористической операции и операции Объединенных сил на востоке Украины в 2014 году. Выполняет боевые задачи с 2022 года, имеет награды и звание героя Украины. До нового назначения занимал пост командующего воздушного командования «Центр» ВС ВСУ.

Ранее сообщалось, что после потери американского истребителя F-16 Владимир Зеленский уволил командующего ВС ВСУ.