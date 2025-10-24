Всадники с плеткой напали на отдыхающих в парке Кисловодска: один из наездников задержан

Нападение всадника на пожилых мужчину и женщину на Старом Озере в Кисловодске стало резонансным и привлекло внимание Главные управления Следкома и МВД, сообщил newstracker.ru.

Мэр города Евгений Моисеев в своем телеграм-канале поделился деталями инцидента. На территорию парка у озера, где запрещено передвижение на лошадях, заехали два всадника. Пожилая пара, которая прогуливались, сделала им замечание. Наездники отреагировали на замечание агрессивно: после брани мужчина направил на пожилых людей животных.

«А после — несколько раз ударили прохожих плеткой», — проинформировал мэр Моисеев.

По информации главы, по итогу процессуальной проверки сотрудники правоохранительных органов возбудили уголовное дело. Один из нарушителей общественного порядка задержан. Им оказался 32-летний ранее судимый местный житель , который дает показания .

«Глава Следкома РФ Александр Бастрыкин поручил доложить о результатах расследования, сообщает СУ СКР по Ставрополью», — сообщил глава курортного города.

По информации издания, в ходе конфликта у женщины пострадало лицо и рука, мужчину ударили в область предплечья. Задержанному может грозить срок до семи лет лишения свободы. Второго нападавшего разыскивают. На допросе задержанный рассказал, что бил людей руками, а не плеткой.

Ранее сообщалось, что 18-летнего россиянина осудят за обман пенсионеров в регионе проживания его бабушки.