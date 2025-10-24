Приехал проведать бабушку: россиянина осудят за обман пенсионеров

В пресс-службе полиции и прокуратуры Кузбасса рассказали, что молодой человек из Алтайского края содействовал мошенникам в краже денег у кузбасских пенсионеров, сообщил «Онлайн-журнал Сибдепо».

По версии следствия, молодой человек начал общаться со злоумышленниками в Сети. 18-летний житель Алтайского края приехал в гости к бабушке в Кузбасс, где принял участие в мошеннической схеме. Вместе с сообщником он обманным путем уговорил 79-летнюю пенсионерку перевести 620 тыс. руб. Аферисты связались с ней в телефонном режиме: запугивали проверкой счетов и уговаривали передать деньги курьеру. Женщина поддалась на обман и передала 18-летнему жителю Барнаула деньги. После она обратилась в полицию.

По информации издания, подозреваемого курьера оперативно задержали. Молодой человек раскаялся и вернул часть денег — сумму в размере 470 тыс. руб. Материалы дела переданы в суд для дальнейшего рассмотрения. Молодому курьеру суд вправе назначить до шести лет лишения свободы. Кражу совершили в августе.

