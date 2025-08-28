«Всех в плохом настроении отправил в сад»»: актер Гогунский назвал новую возлюбленную своей музой

Актер Виталий Гогунский в интервью KP.RU рассказал, что его новая возлюбленная всегда находится в хорошем настроении.

Актер Виталий Гогунский назвал свою возлюбленную музой. Он высказал мнение, что женщину не стоит бояться. Ее важно любить. Актер считает, что возлюбленная проявила мудрость, когда нашла возможность встретиться и продемонстрировать свое хорошее настроение. Собеседник считает, что нашел девушку, которая ему подходит, потому что анализировал прошлые отношения.

«И, кстати, благодаря в том числе и тому, что я всех в плохом настроении отправил в сад», — высказал мнение актер.

Актер в одном из интервью высказал мнение, что женщина не должна в присутствии своего возлюбленного показывать плохое настроение. Заявление было неоднозначно воспринято общественностью. Виталий Гогунский прокомментировал свои слова. Он отметил, что иногда плохое настроение женщины — это способ манипуляции, который в первую очередь воздействует на хороших мужчин. Они начинают искать способы, чтобы поднять настроение возлюбленной.

«Я говорил конкретно про тот случай, когда это используется как средство манипуляции для того, чтобы воздействовать и добиться определенных результатов», — пояснил актер.

Актер отметил, что в современном мире доминирует тенденция на феминизм. Он понимает, что в каждый период развития страны общество выбирает определенный тренд. Однако сам Гогунский ценит в женщинах именно женственность и утонченность.

«В хорошем настроении это не значит, что должна на баяне играть и в бубен стучать. Нет. Это ее мягкость, гармония, это ее целостность», — в интервью KP.RU рассказал Виталий Гогунский.

Ранее сообщалось, что звезда «Полицейского с Рублевки» избил мать и оказался под домашним арестом.