Дикий крик из запертой квартиры: в Кемерове пытаются спасти кота уже третий день

В кемеровских социальных сетях разгорелся скандал вокруг ситуации в одном из многоквартирных домов. Жильцы здания, расположенного на улице Инициативной, бьют тревогу: из запертой квартиры на пятом этаже уже несколько дней доносится дикий кошачий крик, сообщил VSE42.RU .

По словам автора публикации, одного из местных жителей, кот находится взаперти уже более трех суток. Доступа к еде и воде у животного, по мнению мужчины, нет. Хозяин квартиры за это время ни разу не появлялся — соседи его не видели. Люди опасаются, что с человеком могла случиться беда: например, инсульт, потеря сознания или другой внезапный приступ, из-за которого он не может позвать на помощь.

Жилец, обеспокоенный происходящим, вызвал полицию. Однако прибывший на место сотрудник правоохранительных органов, по его словам, заявил, что ничем помочь не в состоянии. Как утверждается в сообщении, звонить в МЧС также бессмысленно — там, по словам горожанина, реагировать на подобные вызовы тоже не будут.

«Вскрыть дверь мы сможем только, когда кот умрет и начнет вонять», — цитирует житель слова полицейского.

В комментариях к посту пользователи активно советуют автору не сдаваться. Рекомендуется вновь обратиться в службу 112, но на этот раз потребовать письменный отказ в помощи. Также предлагается написать заявление о факте жестокого обращения с животным. Еще один вариант — добиваться реакции от участкового, в чьи обязанности входит проверка подобных сигналов.

По информации издания, официального ответа от компетентных органов на данный момент не поступало. История продолжает набирать обороты в соцсетях.

Ранее сообщалось, что работники «Мособлпожспаса» вскрыли дверь квартиры в Волоколамске, запертую котом.