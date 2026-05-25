Спасатели Подмосковья освободили собаку, которая упала в строительную траншею в Наро-Фоминске

Специалисты ГКУ МО «Мособлпожспас» спасли собаку, которая провалилась в строительную траншею в Наро-Фоминском округе. Инцидент произошел в Верее.

Спасателей вечером 23 мая вызвала местная жительница. Женщина рассказала, что ее собака упала в глубокую яму, которая была выкопана для закладки фундамента на участке.

Фото: [ ГКУ МО "Мособлпожспас" ]

Прибывшие на место специалисты установили, что полутораметровая яма частично заполнена водой. Собака могла находиться в ловушке с ночи. Она была напугана и вела себя агрессивно. Спасатели надели боевую одежду и краги для защиты от укусов и вытащили животное. На свободе собака сразу же убежала.

