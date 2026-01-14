Вспышка в три ночи и запах гари: россиянин стал очевидцем атаки БПЛА по многоэтажном дому в Ростове

Житель Ростова-на-Дону Александр рассказал, как проснулся в три часа ночи от сильной вспышки и удара в соседний дом, сообщила rostovgazeta.ru.

Мужчина рассказал, что сначала решил открыть окно. Он хотел посмотреть, что произошло. Однако окно пришлось быстро закрыть из-за едкого запаха гари. Позже выяснилось, что вследствие атаки БПЛА противника в соседнем многоэтажном доме загорелись некоторые квартиры.

По словам горожанина, за час до инцидента в городе раздавались звуки взрывов. Александр признался, что ночь прошла тяжело.

«Сон как рукой сняло», — отметил Александр.

По информации издания, пожар начался в двух квартирах. Под завалами в одной из них обнаружили тело мужчины. На данный момент личность погибшего не установлена. В некоторых квартирах вылетели окна.

По данным Минобороны РФ, над территорией Ростовской области в ночь на 14 января дежурными средствами ПВО перехвачены и уничтожены 25 украинских БПЛА. Кроме того, дроны были замечены над территориями еще четырех регионов. По данным RostovGazeta, на территории промышленной зоны области также загорелись предприятие и склад.

Ранее сообщалось, что украинские БПЛА атаковали два танкера с казахстанской нефтью в Черном море.