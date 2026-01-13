Украинские БПЛА атаковали два танкера с казахстанской нефтью в Черном море

В акватории Черного моря произошла новая атака на гражданские суда. По информации РИА Новости, украинские БПЛА поразили два иностранных танкера — Delta Harmony и Matilda.

Отмечается, что оба судна перевозили казахстанскую нефть и были задействованы в работе крупных международных консорциумов «Тенгизшевройл» и «Карачаганак Петролеум Оперейтинг».

В результате ударов танкеры получили повреждения грузового оборудования. Однако оба судна сохранили плавучесть и способность к передвижению. Экипажи, по предварительным данным, не пострадали.

Это уже второй подобный инцидент за короткий срок. Ранее у берегов Турции был атакован нефтяной танкер «Эльбус». Тогда также использовались беспилотники, которые повредили верхнюю часть судна, но не причинили вреда морякам.

