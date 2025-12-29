Встреча с клоуном-кондуктором разделила россиян на два лагеря
Пользователи соцсетей обсуждают клоуна-кондуктора в кемеровском автобусе
Фото: [Медиасток.рф]
Встреча с клоуном-кондуктором разделила кемеровчан на два лагеря, сообщил «Онлайн-журнал Сибдепо».
По информации издания, одни пользователи соцсетей положительно оценили инициативу кондуктора поднять пассажирам настроение. Кондуктор встречала кемеровских пассажиров с улыбкой на лице в костюме клоуна. Она желала людям хорошего настроения, веселого Нового года и здоровья.
Многие пользователи благодарили женщину в соцсетях. Они отметили, что с утра получили заряд приятной энергии. Активному кондуктору желали здоровья и оптимизма. Очевидцы фотографировали женщину и выставляли в Сети фото.
«Такое даже оплатить не жалко»; «Человек с чувством юмора. Очень приятно, спасибо за позитив», — отметили пользователи соцсетей.
По данным издания, не все пользователи положительно отнеслись к инициативе кондуктора. Горожане увидели в образе отсылку на фильмы ужасов. По их мнению, такая активность не приносит удовольствия в утренний час пик. Однако таких отзывов по сравнению с положительными комментариями не так много.
«Пеннивайз уже не тот…» — прокомментировал один из пользователей.
Один из пользователей сообщил, что в электричках сотрудники также переодеваются в разные костюмы. Пассажирам дарят конфеты и желают всего наилучшего в наступающем году.
