Встреча с клоуном-кондуктором разделила россиян на два лагеря

Встреча с клоуном-кондуктором разделила кемеровчан на два лагеря, сообщил «Онлайн-журнал Сибдепо».

По информации издания, одни пользователи соцсетей положительно оценили инициативу кондуктора поднять пассажирам настроение. Кондуктор встречала кемеровских пассажиров с улыбкой на лице в костюме клоуна. Она желала людям хорошего настроения, веселого Нового года и здоровья.

Многие пользователи благодарили женщину в соцсетях. Они отметили, что с утра получили заряд приятной энергии. Активному кондуктору желали здоровья и оптимизма. Очевидцы фотографировали женщину и выставляли в Сети фото.

«Такое даже оплатить не жалко»; «Человек с чувством юмора. Очень приятно, спасибо за позитив», — отметили пользователи соцсетей.

По данным издания, не все пользователи положительно отнеслись к инициативе кондуктора. Горожане увидели в образе отсылку на фильмы ужасов. По их мнению, такая активность не приносит удовольствия в утренний час пик. Однако таких отзывов по сравнению с положительными комментариями не так много.

«Пеннивайз уже не тот…» — прокомментировал один из пользователей.

Один из пользователей сообщил, что в электричках сотрудники также переодеваются в разные костюмы. Пассажирам дарят конфеты и желают всего наилучшего в наступающем году.

