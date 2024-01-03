ВСУ не успокаиваются: В Белгороде снова звучит сирена воздушной тревоги

Губернатор Белгородской области Вячеслав Гладков на странице в интернет-мессенджере сообщил, что в Белгороде снова работает система оповещения о возможном ракетном ударе, сообщает агентство «РИА Новости» .

Губернатор Вячеслав Гладков обратился к местным жителям с просьбой не покидать свои жилища, не подходить к окнам и при возможности спуститься в укрытия.

«Укройтесь в помещениях без окон со сплошными стенами (коридор, ванная, туалет, кладовая). Если вы находитесь на улице — спуститесь в укрытие или иное безопасное место», - написал губернатор Белгородской области Вячеслав Гладков

По состоянию на 2 января в Белгороде было известно об одном погибшем жителе и 11 раненых. Информация актуальна для 2024 года. Средства ПВО только 2 января сбили 24 ракеты «Ольха» и две «Точки-У».

В ночь со 2 на 3 января ВСУ атаковали село, расположенное в Белгородской области. Об этом проинформировал губернатор Гладков, сообщает агентство «РИА Новости». Пострадавших не было. В частных домах выбило стекла. Целость кровли была нарушена.

«Аварийные и оперативные службы на месте. Продолжается обход территории», - сообщил губернатор Белгородской области Вячеслав Гладков

В селе были также задеты электропровода, поэтому некоторые районы остались без электроэнергии.

Кроме того, на подлете к Белгороду было сбито несколько целей. С такой информацией появился еще один пост в интернет-мессенджере Гладкова. О разрушениях информация не поступала. Российская ПВО успешно отразила запущенные Украиной ракеты.

Ранее мы сообщали, что погибшие в Белгороде, 30 декабря, супруги и их годовалый сын были похоронены в общей могиле.