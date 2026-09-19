Фотозоны у избирательных участков: в Химках проходит акция «Я проголосовал»

В подмосковных Химках в дни, отведенные для голосования на выборах депутатов Государственной Думы, Московской областной Думы и Совета депутатов городского округа, организована региональная акция под названием «Я проголосовал». Авторами инициативы выступили Общественная палата Московской области совместно с региональным Штабом общественного наблюдения, сообщила администрация городского округа.

Возле избирательных пунктов установлены специально оборудованные площадки для фотосъемки. Любой участник может запечатлеть себя и разместить кадр в социальных сетях, сопроводив его хештегом #ЯПРОГОЛОСОВАЛ.

«Пришла на участок, проголосовала и сфотографировалась у фотозоны. Теперь поделюсь фото со своими знакомыми. У нас в семье все голосуют, это уже традиция», – поделилась жительница Химок Валентина Кузнецова.

Организаторы особо подчеркивают: мероприятие имеет нейтральный характер, оно не направлено на поддержку каких-либо конкретных кандидатов, партий или политических взглядов. Главная задача — привлечь внимание к самому факту участия в голосовании.

К инициативе присоединился и представитель политического объединения Вадим Корнюхин. Он посетил избирательный участок №4116, чтобы отдать свой голос.

«Выборы – это прямой путь проявить свою гражданскую позицию. Каждый голос человека – это вклад в развитие своего города, своего региона, а в итоге – всей страны. Это возможность повлиять на решения, которые касаются каждого из нас. Отдельно хочу отметить организацию избирательного процесса. Все процедуры проходят в строгом соответствии с действующим законодательством. Это значит, что каждый житель может реализовать своё избирательное право и быть уверенным в том, что все необходимые процедуры соблюдены в полном объеме», – отметил Вадим Корнюхин.

В общей сложности в Химках действуют 118 избирательных участков. Все они принимают граждан с 8:00 до 20:00. Стать частью акции можно в любой из дней голосования.

Ранее сообщалось, что избирательный участок в Подмосковье для исполнения гражданского долга посетил народный артист Юрий Антонов.