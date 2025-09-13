Выборы под обстрелами: массированная атака на Белгород продолжается четвертый день

Губернатор Белгородской области Вячеслав Гладков сообщил в своем телеграм-канале, что массированная атака на Белгород и Белгородский район продолжается четвертый день.

Глава региона отметил, что утром 13 сентября в воздушном пространстве региона зафиксировали появление шести беспилотников. Военнослужащие РФ выявляют вражеские объекты для дальнейшего устранения. Губернатор призвал жителей следить за информацией, опубликованной в официальных телаграм-каналах, чтобы своевременно реагировать на опасность и предпринимать необходимые для безопасности меры.

Губернатор сообщил, что в регионе проходят выборы в Белгородскую областную Думу. Вячеслав Гладков высказал мнение, что каждый житель должен выполнить свой гражданский долг. Однако ситуация в регионе напряженная. Не стоит забывать о безопасности. Опыт проведения выборов во время атак ВСУ у Белгородской области имеется. Так прошли выборы президента РФ.

«Отдавая свой гражданский долг, мы должны не пренебрегать вопросами безопасности. Как это было и в 2024 году на выборах Президента Российской Федерации», — написал губернатор Гладков.

По информации губернатора, в настоящее время появилась информация об атаке двух муниципалитетов. На место происшествий прибыли представители экстренных служб.

Ранее сообщалось, что в Волгоградской области из-за атаки БПЛА повреждена больница.