В Центре общественного наблюдения Подмосковья подвели итоги первого дня голосования

В Центре общественного наблюдения в Одинцовском округе подвели итоги первого дня голосования в Подмосковье. Как отметили спикеры, выборы проходят прозрачно и в соответствии с законом.

Первый зампред Общественной палаты Подмосковья Татьяна Дмитриева сообщила, что в процессе были задействованы более 4 тыс. общественных наблюдателей от ОПМО.

«За весь день несколько сотен человек прошло через наш Центр общественного наблюдения. Это и эксперты, и журналисты и, конечно же, общественные наблюдатели, представители разных муниципальных образований, общественных объединений, которые на протяжении всего дня имели возможность наблюдать через стену видеонаблюдения за всеми процедурными элементами, которые были на избирательных участках», - рассказала она.

Уполномоченный по правам человека в Московской области Ирина Фаевская в первый день выборов посетила СИЗО, спецприемники, центры социального обслуживания и пункты временного размещения, где голосовали граждане.

«У нас все три дня работает телефон горячей линии — с 8 утра до 8 вечера. Сегодня звонков от наших жителей не было, жалоб не поступало. Поэтому отдельная благодарность сотрудникам участковых избирательных комиссий: благодаря их высокой ответственности и профессионализму процесс выбора проходит прозрачно, спокойно и в полном соответствии с законом», — сказала она.

Председатель Совета по правам человека в Подмосковье Марина Юденич отметила важность внимательного отношения к информации и призвала не верить фейкам.

«Уже со вчера мы получили беспрецедентное количество фейков в социальных сетях и различных пабликах. В целом они сообщали нашим избирателям, что на участках небезопасно и ходить туда не надо. Фейки были от имени Избирательной комиссии, Министерства иностранных дел, Министерства здравоохранения и так далее. Наши коллеги отработали эти фейки, рассказывая, что это именно фейки, и поступать нужно ровно противоположным образом тому, что нам рекомендуют наши противники», - сказала она.

Сегодня в регионе с 08:00 были открыты 3 925 избирательных участков. Всего за первый день выборов проголосовали более 1,2 млн жителей. По состоянию на 20:00 явка составила 24,37%.