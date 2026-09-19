Названы регионы с самыми высокими выплатами за подработку

Самые высокие вознаграждения за подработку в январе—августе 2026 года российские работодатели предлагали в Сахалинской области, Якутии и Республике Алтай. Об этом сообщили РИА Новости аналитики сервиса «Авито Подработки».

«Сахалинская область стала лидером по размеру предлагаемых вознаграждений за подработку — в январе—августе 2026 года исполнителям здесь предлагали в среднем 6 876 рублей за смену (+11% год к году). Здесь на самые высокие средние предлагаемые вознаграждения могли рассчитывать водители и курьеры — им предлагали около 6 998 рублей за смену», — говорится в исследовании.

В Якутии исполнителям в среднем предлагали 6 572 рубля за смену, что на 9% больше, чем годом ранее. Здесь, как и на Сахалине, больше всего можно было получить на сменах для водителей и курьеров — около 6 998 рублей.

Третью строчку занял Алтай: среднее предлагаемое вознаграждение за смену составило 6 526 рублей — на 9% выше в годовом выражении. Водители и курьеры также вошли здесь в число самых высокооплачиваемых вариантов подработки — им предлагали около 6 649 рублей за смену.

«Региональные различия в размере вознаграждений за подработку во многом отражают специфику локальных рынков и структуру спроса на исполнителей», — отметил старший директор «Авито Подработки» Дмитрий Королев, его слова приводятся в сообщении.

Он также добавил, что в транспортных и логистических задачах размер выплаты может быть выше благодаря особенностям самих смен и требованиям к исполнителям.

Ранее сообщалось о том, что каждый четвертый работающий россиянин имеет подработку.