Выбрать машину становится все сложнее: эксперт оценил ситуацию на рынке авто

Megatyumen.ru обратилось к эксперту, с просьбой прокомментировать ситуацию на рынке авто. Специалист рассказал об ожидаемом подорожании новых авто и «с пробегом», об отсутствии достойных предложений на вторичном рынке и сложностях с экспортом.

«Страны СНГ в принципе наполнены одними и теми же марками машин и одними и теми же проблемами с этими авто. Качество дорог и качество топлива одинаковое», - эксперт объяснил, почему авто из Казахстана приходят в РФ в плохом состоянии

Специалист по автоподбору Василий Некрасов отметил, что цены на авто постоянно растут. Если и фиксируют остановку роста, но не на продолжительный период. Таким образом рынок реагирует на решения правительства. Например, недавно увеличили утилизационный сбор. Этот факт спровоцирует очередное подорожание.

Эксперт также рассказал и о ситуации на вторичном рынке. Найти нормальное авто очень сложно. Эти замечают и покупатели. При чем, цена не имеет значение. Дефицит наблюдается в авто премиум класса и транспорте, цена которого не достигает одного миллиона рублей. В Россию привозят машины преимущественно из двух направлений: Казахстана и Японии.

«На наших рынках больше пользуются спросом малолитражки. Это несколько моделей «Тойоты» и «Хонды» с двигателями от 1-1,2 литра и 1,5-1,6 литра, соответственно. Даже гибридные марки микроавтобусов от «Ниссана» с силовой установкой 1,2 литра не попадут под ограничения. Так что пока японский рынок для нас не закроется точно», - отметил эксперт

Пока Япония – источник качественных авто по бюджетной стоимости. Но правительство намерено ввести ограничения автомобилей на территорию РФ определенного класса. Это негативно отразится на развитии рынка. Что касается Казахстана, то оттуда пригоняют машины со скрученным пробегом. От покупателей скрывают случаи ДТП.