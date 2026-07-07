В Видном открыли новое стоматологическое отделение

В ЖК «Пригород Лесное» Ленинского округа на базе Видновской больницы открылось новое стоматологическое отделение Видновской стоматполиклиники, медицинскую помощь там смогут получать взрослые и дети. Об этом сообщает Министерство здравоохранения Московской области.

«В Московской области уделяется большое внимание развитию первичного звена здравоохранения, чтобы каждый житель мог получать медицинскую помощь максимально близко к дому. Сегодня свои двери открыло новое стоматологическое отделение Видновской стоматполиклиники», — сказал заместитель Председателя Правительства Московской области — министр здравоохранения Московской области Максим Забелин.

По его словам, в отделении сформирован штат врачей, а также установлено современное диагностическое и лечебное оборудование». Там обустроены пять кабинетов, оно рассчитано на 180 посещений в день. Пациентам будут оказывать помощь по терапевтическому, ортопедическому, хирургическому и другим профилям.

Напомним, что записаться на прием можно, в том числе, через чат-бот Денис в мессенджере «МАХ».

Ранее губернатор Московской области Андрей Воробьев рассказал о планах по строительству нового корпуса поликлиники в Нахабине.