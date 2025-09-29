Выброшенный с балкона котенок Тайсон обрел новую семью в Одинцове

Семимесячного котенка по кличке Тайсон, выброшенного с балкона четвертого этажа в Одинцове, выписали из ветеринарной клиники и передали новой хозяйке, сообщил REGIONS со ссылкой на телеграм-канал «Один дома. Одинцово».

По информации издания, из клиники котенка встречало много людей. Неравнодушные жители пришли с угощениями и воздушными шарами. Люди переживали за жизнь животного, которого местная жительница выбросила с балкона.

По данным очевидцев, женщина раскачивала питомца на высоте, а затем бросила вниз. Против нее возбуждено уголовное дело по статье о жестоком обращении с животными. Сейчас женщина скрывается, но сотрудники правоохранительных органов продолжают работу. Инцидент произошел в ЖК «Лайково».

«Спасибо всем неравнодушным, кто поддерживал Тайсона! Только вместе мы можем преодолеть любые трудности. Пусть у нашего любимца будет счастливая судьба. Новой хозяйке отдельное человеческое спасибо», — поделилась волонтер Лариса Серова.

По информации издания, после падения с высоты у котенка диагностировали перелом челюсти, лапы и тяжелую черепно-мозговую травму. Пострадавшего Тайсона оперативно доставили в клинику неравнодушные жители, которые стали очевидцами инцидента. Теперь котенок будет жить у новой хозяйки. Ветераны продолжат следить за его самочувствием.

