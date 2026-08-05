Выходец из Карелии поджег крышу в центре Петербурга: полиция задержала 23-летнего пьяного парня

В центре Санкт-Петербурга полиция задержала 23-летнего выходца из Карелии. Его подозревают в поджоге крыши нежилого здания на Лиговском проспекте, сообщил karelinform.ru.

По данным издания, инцидент произошел ближе к ночи на понедельник, 3 августа: на крыше двухэтажного строения вспыхнул пожар. Пламя потушили практически сразу, в результате происшествия никто не пострадал. Однако спустя несколько часов правоохранители задержали неподалеку молодого человека 1993 года рождения, уроженца Карелии, который уже имел проблемы с законом ранее.

По данным ГУ МВД по Санкт-Петербургу и Ленинградской области, задержанный в нетрезвом состоянии вместе с двумя малознакомыми собутыльниками устроил возгорание кровли. Что именно стало причиной такого поступка — хулиганство или иной мотив — пока выясняется.

По информации издания, молодого человека доставили в отдел полиции для дальнейших разбирательств. Следователи решают вопрос о возбуждении уголовного дела по факту поджога. Двое возможных соучастников преступления пока находятся в розыске. Полиция устанавливает их личности и принимает меры к задержанию.

Ранее сообщалось, что очевидцы назвали причину пожара в заброшенной автошколе Новокузнецка.