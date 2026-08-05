Заброшенная автошкола загорелась в Новокузнецке: очевидцы говорят о бездомных и подростках, пламя охватило второй этаж

Во вторник, 4 августа, в вечернее время в Новокузнецке произошло возгорание в заброшенном здании бывшей автошколы. Очевидцы оперативно поделились в соцсетях кадрами с места происшествия, на которых видно мощное пламя, охватившее второй этаж и кровлю строения, сообщил VSE42.RU .

По словам пользователей соцсети, причиной пожара могли стать бездомные, которые, предположительно, обитали в заброшенном здании. Другой горожанин, комментируя ситуацию, сообщил, что днем ранее видел поблизости от автошколы старшеклассников, что также добавляет версий о возможном источнике возгорания.

«Бомжи хулиганят, все не могут сменить место проживания», – сказал местный житель.

На место незамедлительно прибыли спасатели. Сотрудники МЧС приступили к тушению огня, чтобы не допустить его распространения на соседние строения. Как уточнили в областном управлении ведомства, угрозы близлежащим зданиям в настоящий момент нет. Обстоятельства случившегося и точная причина пожара устанавливаются. Специалисты проводят проверку, подробности уточняются.

Ранее сообщалось, что пожар в психоневрологическом интернате Междуреченска удалось ликвидировать.