Вылетела через лобовое стекло: жительница Подмосковья на личном опыте убедилась, почему стоит пристегиваться

Несмотря на понимание важности ремней безопасности, многие водители и пассажиры ошибочно полагают, что заднее сиденье — зона пониженного риска. История жительницы Видного — наглядный пример, как простая привычка может сохранить жизнь, сообщил REGIONS.

Реальность, подкрепленная статистикой ДТП, сурова: непристегнутые пассажиры сзади получают тяжелые травмы и гибнут. Жительница Видного невольно попала в статистику. Не пристегнувшись на заднем сиденье, она при столкновении вылетела через лобовое стекло, получив перелом позвоночника. Два года реабилитации стали для горожанки суровым уроком.

Печальный опыт заставил изменить отношение к безопасности. Сегодня, вернувшись к нормальной жизни, женщина настойчиво убеждает окружающих в простой истине: ремень безопасности — обязательная защита для каждого, кто находится в автомобиле, независимо от того, какое место он занимает. Эксперты солидарны с таким мнением.

«При столкновениях и резких маневрах непристегнутые пассажиры становятся источником дополнительной опасности. Они сами подвергаются угрозе получения тяжелых увечий, кроме того, создают риск повреждения другим участникам дорожного движения внутри салона», — рассказал юрист Артем Викторов.

Статистика свидетельствует о прямой зависимости: применение ремня безопасности уменьшает риск смертельного исхода в аварии на 50%. Защита работает за счет ключевой функции — удержания тела в кресле при резкой остановке.

Ремень поглощает энергию удара, не позволяя голове и туловищу врезаться в твердые поверхности (руль, панель приборов, лобовое стекло), что предотвращает критически опасные повреждения шеи, черепа и внутренних органов.

