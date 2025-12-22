Умный учится на чужих ошибках: павловопосадец рассказал, почему всегда пристегивается в такси

Павловопосадец Илья Селиванов рассказал REGIONS, почему постоянно пристегивается на заднем сиденье авто. Значение не имеет, едет ли горожанин в такси или в автомобиле знакомых.

45-летний Илья поделился одним воспоминанием. Вместе с сестрой он ехал в такси. Заняли задние сидения. Автомобиль резко затормозил. Мужчина не пострадал, потому что был пристегнут. Сестра получила сильное растяжение шеи. На протяжении двух недель была вынуждена носить специальное устройство.

«Ремень — единственное, что спасет вас или убережет от очень серьезных травм. Я это на себе проверил», — рассказал павловопосадец Илья Селиванов.

Многие ошибочно полагают, что заднее сиденье безопаснее и можно не пристегиваться. Однако физика неумолима: при резкой остановке машины непристегнутый пассажир сзади продолжает движение вперед с прежней скоростью.

«Я всегда проверяю, есть ли ремни и работают ли они, когда сажусь в такси. Если ремень сломан, обязательно скажу водителю. Это важно не только для меня, но и для моей семьи, которая ждет меня дома», — подчеркнул Илья.

Специалисты Госавтоинспекции по Московской области рекомендуют жителям не игнорировать требования безопасности. Во-первых, таким образом они не нарушат правила дорожного движения. Пассажиры обязаны быть пристегнуты ремнями вне зависимости от занимаемого в машине места. В противном случае придется платить штраф. Во-вторых, простая привычка может спасти от увечий как самого пассажира, так и рядом сидящих людей в случае резкого торможения или другой непредвиденной ситуации.

