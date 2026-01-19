Выпил, нагрубил, сломал дверь: пьяного пассажира сняли с рейса в Москву и применили к нему спецсредства

Телеграм-канал Транспортной полиции Сибири проинформировал, что транспортные полицейские пресекли деструктивное поведение пассажира, вылетавшего из Новокузнецка в Москву, сообщил «Онлайн-журнал Сибдепо».

По информации ведомства, сотрудник авиакомпании был вынужден отказать пассажиру в возможности воспользоваться услугами самолета. Мужчина намеревался долететь до Москвы. 42-летний житель города Новокузнецка мешал другим пассажирам и нецензурно выражался.

Работники сделали мужчине замечание, что спровоцировало лишь агрессию. Он совершал попытки применить физическую силу. Во время разбирательств в помещении аэровокзального комплекса была повреждена дверь. Транспортные полицейские установили видимые признаки алкогольного опьянения.

В целях прекращения противоправных действий и обеспечения безопасности сотрудникам правоохранительных органов пришлось использовать специальные средства для ограничения физической активности нарушителя.

«В отношении деструктивного авиапассажира составлен протокол об административном правонарушении, предусмотренном частью 1 статьи 20.1 КоАП РФ (Мелкое хулиганство). Нарушитель общественного порядка подвергнут административному штрафу», — указано в сообщении.

Полиция информирует, что за асоциальное поведение на борту авиакомпания вправе снять пассажира с рейса. При этом нарушителю придется полностью компенсировать возможные финансовые потери перевозчика.

