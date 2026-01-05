«Дым в небе». Летевший из Египта самолет с 222 пассажирами экстренно сел в Шереметьево

Фото: [ Самолет в небе над Ленинским округом/Медиасток.рф ]

В московском аэропорту Шереметьево была осуществлена экстренная посадка воздушного судна авиакомпании Air Cairo (ранее известной как «Air Masria Universal Airlines»). Инцидент произошел с самолетом, выполнявшим рейс из Египта.

По предварительной информации, причиной незапланированного приземления стало задымление, зафиксированное в отсеке для багажа.

На борту воздушного судна в момент происшествия находились 222 пассажира. После касания взлетно-посадочной полосы к лайнеру оперативно прибыли расчеты аварийно-спасательных и пожарных служб. Как сообщает телеграм-канал «112», обошлось без жертв, никто из пассажиров и членов экипажа не пострадал.

