Выпускникам-2026 подарили дополнительный месяц подготовки: опубликовано расписание сдачи ЕГЭ

Официальное расписание единых государственных экзаменов на 2026 год для всех регионов России опубликовано на портале правовых актов, сообщила rostovgazeta.ru. Согласно утвержденному Минпросвещения и Рособрнадзором документу, в новом учебном году произошло важное изменение: старт основной волны ЕГЭ сдвинут на начало июня.

Экзамены по литературе, химии и истории, которые в прошлые годы проводились в мае, теперь назначены на 1 июня. ЕГЭ по обязательному русскому языку состоится 4 июня. Математику выпускники будут сдавать 8 июня, а обществознание и физику — 11 июня.

Географию, письменную часть по иностранным языкам и биологию запланировали на 15 июня. Устная часть по иностранным языкам («Говорение») и экзамен по информатике пройдут 18 июня, при этом для этих предметов также возможен дополнительный день сдачи 19 июня — точную дату рекомендуется уточнять в своей школе.

Все экзамены начинаются в 10:00 по московскому времени. Для выпускников, которые не смогут присутствовать на ЕГЭ в основные сроки по уважительной причине, предусмотрен резервный период с 22 по 25 июня. Дополнительно, 8 и 9 июля, выделены дни для пересдачи одного из предметов.

