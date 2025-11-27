Губернатор Подмосковья: более 80% выпускников предпрофессиональных классов поступают в вузы на бюджет

Губернатор Московской области Андрей Воробьев рассказал о преимуществах обучения в предпрофессиональных классах. Такие классы открыты в 90% школ региона. В общей сложности в них обучаются свыше 47 тыс. старшеклассников.

«Для нас очень важно, чтобы уже в школе наши ребята получали серьезную профессиональную подготовку и уверенно делали первые шаги в профессии. Поэтому в 2023 году мы начали создавать у нас в Подмосковье предпрофессиональные классы. Уже сейчас мы видим, что выпускники таких классов показывают хорошие результаты по ЕГЭ – в среднем на 7 баллов выше, чем школьники по стране, и больше 80% ребят поступают в вузы на бюджет», – рассказал губернатор.

В таких классах школьники получают практические навыки и углубленно изучают предметы по 8 направлениям. Это агротехнологическое, инженерное, ИТ, медиа, медицинское, предпринимательское, психолого-педагогическое, кадетское направления.

«Обучение в предпрофессиональных классах позволяет лучше подготовиться к экзаменам и поступлению на то направление, которое для себя выбрал ученик. (…) Мы стараемся оснащать школы современным оборудованием, чтобы ребята могли проводить исследования, пробовать себя в научной работе», – отметил глава региона.

В этом учебном году количество предпрофессиональных классов в регионе увеличилось на 42%.

Самый высокий процент поступления на бюджет продемонстрировали выпускники ИТ-классов — 94%. Также в топ-3 вошли выпускники инженерных и медицинских классов — 89% и 84% соответственно.

Самые высокие оценки на ЕГЭ получили выпускники ИТ-классов. Они сдали информатику, математику, физику на 9 баллов выше, чем школьники в стране. Ученики инженерных и предпринимательских классов сдали экзамены на 7 баллов выше, чем в среднем в России.

У предпрофессиональных классов свыше 400 партнеров. В их числе крупные предприятия, включая госкорпорацию «Росатом», НПП «Исток», авиакорпорацию «Рубин». Некоторые компании выделяют места для целевого обучения.

Ранее губернатор Андрей Воробьев рассказал о планах по модернизации колледжей и мастерских в регионе.