Вытрезвитель и отравление алкоголем: подведены итоги празднования Нового года в Омске

В период длительных новогодних выходных пять омичей были доставлены в больницу с тяжелым алкогольным отравлением, а 63 человека воспользовались услугами омского вытрезвителя, сообщил gorod55.ru.

В региональном минздраве Городу55 рассказали, что в 2025 году в токсикологическое отделение БСМП №1 было доставлено пять человек. Люди отравились некачественным алкоголем. Обычно ситуация в регионе более критическая.

«С каждым годом число обращений в региональный токсикологический центр сокращается», — сообщили в ведомстве.

В ведомстве отметили, что с алкогольными отравлениями чаще всего доставляют мужчин. За 2019–2023 годы от токсического действия алкоголя скончались 1207 жителей Омской области.

Издание также отметило, что в Омске функционирует вытрезвитель. В период с 29 декабря по 8 января в отделение доставили 63 человека. В число пациентов вошли только две женщины — 69-летняя и 57-летняя омички. Больше всего людей поступило в вытрезвитель в Рождество. Меньшее количество пациентов за весь период новогодних выходных было зафиксировано 6 января.

«Средний возраст мужчин, получивших помощь в вытрезвлении в период новогодних праздников — 41 год. Самому старшему из них — 78 лет, самому младшему — 20», — пояснили Городу55 в региональном минтруда.

Ранее сообщалось, что министр Кайль рассказала о популярности вытрезвителя в Омске.