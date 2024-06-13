Выживальщик Фаткулин рассказал, как адаптироваться к отключениям воды

В летний период времени в разных городах России отключают воду по различным причинам — иногда в рамках плановых ремонтных работ, но бывают и аварийные отключения. Ростовский выживальщик Тимур Фаткулин рассказал, как адаптироваться к отключениям, сообщает rostovgazeta.ru .

Главное правило — всегда иметь дома хотя бы небольшой запас воды. Если о плановых отключениях предупреждают заранее, то поломки происходят не запланировано. Эксперт рекомендует набрать пятилитровые бутылки воды и хранить на случай форс-мажорной ситуации.

Затем важно уметь рационально распределить воду. Запас необходимо разлить по емкостям. Это поможет использовать воду экономно.

«Разделите воду на несколько емкостей: одна для умывания, еще одна для мытья рук и еще одна для других нужд или про запас», — рекомендует эксперт.

Когда в доме нет воды, не стоит экспериментировать с кулинарными новшествами. Лучше вообще отказаться от блюд, которые необходимо готовить. Если воду не включат в обещанное время, то у человека соберется много грязной посуды. Если подготовили небольшой запас воды, то можно следить за гигиеной при помощи влажных салфеток и сухого шампуня.

Эксперт призвал всех россиян делать небольшой запас воды, даже если проблема с дефицитом воды для них неактуальная.

«Это касается даже тех, в чьих районах с водой все хорошо. Заранее аварийное отключение предугадать невозможно и сколько оно продлится — тоже», — рекомендует выживальщик Тимур Фаткулин.

Ранее историей жизни выживальщика и его основными правилами обитания в поле поделились жители Дмитрова.