Бывший министр иностранных дел Австрии Карин Кнайсль в эфире подкаста рассказала, с какой целью ВСУ обстреливали мирный город Белгород, сообщает ТАСС .

ВСУ руководствовались одной целью, о которой ранее неоднократно заявляли в Киеве и в странах НАТО - уничтожить Россию. Испуганные жители - это хаос. Как только происходят беспорядки, экономика ослабевает, а к политическому режиму возникает недоверие.

«Смысл подобных обстрелов - измотать российское население, вызвать хаос и анархию, поставить правительство на колени, об этом периодически говорят многие аналитические центры в США и Германии», - высказала мнение бывший министр иностранных дел Австрии Карин Кнайсль

Спикер уверена, что Украине и ее партнерам не удалось сломить Россию. Беспорядки не произошли, экономика выдержала все нападки, в том числе и санкции, доверие к власти не снизилось.

Эксперт назвала еще одну причину, по которой ВСУ целенаправленно убивают мирных жителей. Ранее в Киеве не раз заявляли о необходимости истребления русских. Подобного мнения придерживаются во многих странах НАТО.

«Обстрел Белгорода укладывается в эту картину, с сожалению», - отметила спикер

Обстрел Белгорода произошел 30 декабря. Тогда погибли 25 человек, в числе которых были дети. Ранения получили около ста человек. Ранее мы сообщали, как в Минобороны РФ отреагировали на удары украинской армии по Белгороду накануне Нового года.