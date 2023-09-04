Взяла под опеку, чтобы издеваться: Жительницу Карелии привлекут к ответственности

Жительницу Надвоиц будут судить за отношение к детям, которым она являлась опекуном, сообщает karelinform.ru .

Женщина оформила опекунство над несовершеннолетними девочками. Установлено, что у нее есть проблемы со спиртными напитками. В момент агрессии приемная мать избивала девочек.

Правоохранительные органы также установили, что женщина использовала нестандартные методы наказанная. Например, в мороз выгоняла на улицу девочек без обуви и теплой одежды.

В учебном заведении, где учатся девочки, обратили внимание на ненормальное отношение приемной матери к детям. Администрация обратилась в правоохранительные органы. Возбуждено уголовное дело, которое после проверки всех данных будет передано в суд.

Ранее житель Олонца получил условный срок за избиение годовалого ребенка. Если малыш баловался, отец избивал его по всему телу, включая голову. Мать сына приняла решение расторгнуть отношения с мужчиной и сменить место жительства. В настоящее время психическому и физическому состоянию малыша ничего не угрожает, уточнили в Следкоме.