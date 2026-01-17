Взрыв в кафе вдоль трассы на Ставрополье: пострадали дети и взрослые

На территории Ставропольского края в Кочубеевском округе произошел несчастный случай в одном из заведений общепита. По оперативным данным, которые опубликовал в своем телеграм-канале глава округа Олег Борзов, в результате происшествия пострадало восемь человек.

По предварительной информации, возгорание произошло в заведении общественного питания, расположенном вдоль трассы «Кавказ». Согласно заявлению Борзова, причиной пожара послужил взрыв газового баллона. Однако данная версия еще будет проверяться специалистами.

Среди пострадавших — трое несовершеннолетних детей. Всем, кто получил повреждения, была немедленно оказана первая медицинская помощь, после чего их доставили в ближайшие больницы для дальнейшего обследования и лечения.

«Пожар потушен. Подробности случившегося выясняются», — написал глава муниципалитета Олег Борзов.

