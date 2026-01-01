Двое подростков погибли в пожаре в Свердловской области после Нового года

В городе Серове Свердловской области трагически погибли двое подростков в результате пожара, случившегося после празднования Нового года, сообщили в пресс-службе местной прокуратуры.

Помимо погибших, троих несовершеннолетних госпитализировали с травмами различной степени тяжести. Серовская городская прокуратура начала проверку по факту произошедшего.

Возгорание произошло 1 января около 12:00 по местному времени дня в частном доме, расположенном на территории садового некоммерческого товарищества (СНТ) «Юбилейный» в поселке Медянкино.

По предварительным данным, в доме накануне вечером собралась компания из 13 человек, чтобы встретить Новый год. Из них 12 были несовершеннолетними, а один — 20-летним.

Утром, уже после празднования, компания решила истопить печь. В какой-то момент 17-летний подросток плеснул в топку легковоспламеняющуюся жидкость для быстрого розжига. Это привело к мгновенной вспышке и быстрому распространению пламени, с которым молодые люди не смогли справиться.

В результате пожара погибли двое подростков — 2011 и 2013 годов рождения. Еще двое детей, 2008 и 2011 годов рождения, были доставлены в больницу с ожогами тела и отравлением продуктами горения. Их состояние оценивается как удовлетворительное.

20-летний участник вечеринки находится в тяжелом состоянии. Еще один ребенок получил порезы, но отказался от госпитализации.

