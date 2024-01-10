За гибель четырех человек виновнику ДТП из Абакана назначили три года колонии-поселении

Усть-Абаканский районный суд вынес приговор жителю Абкана, по вине которого в 2023 году погибли четыре человека. 63-летнему мужчине назначили три года и 10 месяцев пребывания в колонии-поселении, сообщает newkhakasiya.online .

Согласно данным прокуратуры Хакасии, суд также решил, что мужчина не имеет право управлять автомобилем в течение трех лет после освобождения из колонии. На данный момент у подсудимого есть право обжаловать данный приговор.

ДТП произошло летом прошлого года. Следствие доказало вину водителя из Абкана. Он нарушил правила ПДД, выехал на встречную полосу с целью обгона другого автомобиля.

Водитель врезался в машину, в которой находились четыре человека. Все пассажиры и водитель погибли. Трагедия произошла на трассе Р-257 «Енисей».

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