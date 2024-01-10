Участники более двух тысяч ДТП в Подмосковье обратились в службу помощи за новогодние праздники

В ведомстве уточнили, что всем им оказали квалифицированную помощь и поддержку. Более пяти тысяч водителей получили помощь в оформлении ДТП. В частности, участникам 917 аварий помогли оформить инцидент в Службе помощи при ДТП, еще в 214 случаях помощь была оказана без вызова ГИБДД и необходимости в дальнейшем получать там документы об аварии («Европротокол»). Отметим, что в случае аварии необходимо сообщить об этом по номеру 112 или 8 (800) 444-58-34 и действовать согласно инструкциям оператора «горячей линии».

Ранее губернатор Московской области Андрей Воробьев рассказал о реализации дорожных проектов в регионе.