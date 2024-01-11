За место на кладбище 30 тыс рублей: Суд вынес приговор чиновникам из Ессентуков

В Следственном комитете Ставропольского края сообщили, какое наказание назначил суд чиновникам из Ессентуков, которые требовали от родственника усопшего 30 тысяч рублей за место на кладбище, сообщает newstracker.ru .

Суд назначил задержанным выплатить штраф. В преступной схеме участвовало два человека - юрист Управления ЖКХ администрации города (должен выплатить 300 тысяч рублей) и старший юрисконсульт отдела правового обеспечения Управления ЖКХ местной администрации (сумма штрафа - 250 тысяч рублей). Оба сотрудника лишились занимаемых должностей.

Инцидент произошел в январе 2023 года. Родственник усопшего хотел похоронить его в конкретном месте на кладбище, где расположены могилы других членов семьи. Ему сообщили, что необходимо заплатить 30 тысяч рублей, передав деньги через посредника. Мужчина обратился в правоохранительные органы.

Был ли это первый опыт сотрудников администрации продавать места на кладбище, не уточняется.

Ранее мы сообщали, что в Иране у кладбища, где похоронен генерал Касем Сулейман, прогремел взрыв. Погибли люди.