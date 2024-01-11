За место на кладбище 30 тыс рублей: Суд вынес приговор чиновникам из Ессентуков
Фото: [Pxhere.com]
В Следственном комитете Ставропольского края сообщили, какое наказание назначил суд чиновникам из Ессентуков, которые требовали от родственника усопшего 30 тысяч рублей за место на кладбище, сообщает newstracker.ru.
Суд назначил задержанным выплатить штраф. В преступной схеме участвовало два человека - юрист Управления ЖКХ администрации города (должен выплатить 300 тысяч рублей) и старший юрисконсульт отдела правового обеспечения Управления ЖКХ местной администрации (сумма штрафа - 250 тысяч рублей). Оба сотрудника лишились занимаемых должностей.
Инцидент произошел в январе 2023 года. Родственник усопшего хотел похоронить его в конкретном месте на кладбище, где расположены могилы других членов семьи. Ему сообщили, что необходимо заплатить 30 тысяч рублей, передав деньги через посредника. Мужчина обратился в правоохранительные органы.
Был ли это первый опыт сотрудников администрации продавать места на кладбище, не уточняется.
Ранее мы сообщали, что в Иране у кладбища, где похоронен генерал Касем Сулейман, прогремел взрыв. Погибли люди.