За мгновение семья с тремя дочерями осталась без дома: подробности пожара в Новой Заимке

В селе Новая Заимка за считанные секунды сгорел дом, погибли домашние питомцы, а владелец получил ожоги рук. Теперь семья с тремя детьми остались без крова.

«Оказать материальную поддержку семье можно по номеру телефона +79088729857. Сбербанк, Елена Сергеевна Б.», - пишет издание Megatyumen.ru

Мать детей Елена Беседина рассказала корреспонденту Megatyumen.ru, что произошло. В момент возгорания в доме находили две дочери – 12 и 14 лет. Старшая девочка инвалид. Одна из дочерей позвонила матери, которая прибежала с работы спасть детей.

Отец копал картошку в огороде, поэтому он быстрее добежал и начал вытаскивать дочерей из пламени огня. Из окон валил едкий дым. Путь девочек был прегражден, поэтому отец помогал им выбраться. В момент спасательной операции мужчина получил ожоги рук. Старшая дочь – 17-летняя девушка – отсутствовала дома в тот момент.

У семьи не осталось ничего. Все всполохнуло за считанные секунды.

«Мы разобрали дом после пожара и теперь будем восстанавливать его с самого фундамента, как и 14 лет назад. Теперь я понимаю смысл поговорки «С миру по нитке». Мы чувствуем большую поддержку отзывчивых людей – в первые дни нам привезли огромное количество вещей и предметов обихода», – рассказала Елена.

Причина пожара уже известна – короткое замыкание, спровоцированное неисправной работой оборудования. Семья обращается за помощью. В настоящий момент родители и три дочери переехали на временное проживание к родственникам.

Без потерь не обошлось – погибли питомцы семьи: кошка с котятами, шиншилла, аквариумные рыбки, щенок.