За несколько часов шесть раз людей чуть не сбили: водители автобусов не пропускают пешеходов

В Кемерово инспекторы ГИБДД провели скрытое наблюдение за участниками дорожного движения, сообщил «Онлайн-журнал Сибдепо». Представитель отдела БДД ГАИ Кемерова рассказал, что на протяжении нескольких часов патрулирования водители общественного транспорта шесть раз не пропустили пешеходов. Каждый из зафиксированных случаев мог закончиться трагично.

По информации спикера, нарушителями преимущественно были водители автобусов, троллейбусов и трамваев. В некоторых случаях дорогу в положенном месте переходила группа пешеходов. Однако водители игнорировали важность пропуска людей. Сотрудники ГИБДД провели профилактические беседы с руководством местных автопредприятий. Их призвали следить за работой своих сотрудников. Водителям настоятельно рекомендуют соблюдать правила дорожного движения и быть предельно бдительными вблизи пешеходных переходов.

«Нарушение законодательства среди водителей пассажирского транспорта — яркий пример безответственного отношения к своим обязательствам. Многие и не думают о страшных последствиях, которые могут произойти из-за банального нарушения Правил дорожного движения, — подчеркнул заместитель начальника кемеровской Госавтоинспекции Сергей Белов.

Спикер напомнил, что нарушителей обяжут оплатить штраф. Его размер начинается от 1,5 тыс. руб. Максимальная сумма — 2,5 тыс. руб. В городе также уделили внимание документации и техническому состоянию общественного транспорта.

