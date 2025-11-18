Роковой маневр: момент наезда лихой иномарки на школьницу попал на видео

Во вторник утром в Ленинске-Кузнецком на регулируемом пешеходном переходе произошло дорожное происшествие с участием ребенка. Как сообщает VSE42.Ru , малолетний пешеход получил серьезные травмы.

По предварительной информации, 43-летняя водитель автомобиля Toyota Platz, совершая поворот направо, сбила 14-летнюю школьницу, переходившую улицу Суворова по разрешающему сигналу светофора. Инцидент, зафиксированный камерами наблюдения, закончился госпитализацией подростка с серьезными травмами. В региональном управлении ГИБДД подтвердили, что девочка двигалась по правилам — по оборудованной «зебре» на разрешающий пешеходу сигнал.

Видеозапись момента ДТП демонстрирует, как иномарка, начинающая маневр, не предоставляет преимущество в движении пешеходу, уже находящемуся на проезжей части. В официальном комментарии ведомства отдельно акцентировали внимание на статусе желтого сигнала светофора, который многие водители ошибочно воспринимают как разрешающий.

