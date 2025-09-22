За поддержку российских военнослужащих блогера Эрика Давидыча внесли в «Миротворец»*

Блогер Эрик Давидыч публикует различные материалы под псевдонимом. Его настоящее имя — Эрик Китуашвили. По информации «Постньюс», недавно имя блогера внесли в базу украинского сайта, который на территории России признан экстремистским и заблокирован. Блогера обвинили в том, что он якобы пропагандирует войну, оказывает соучастие в преступлениях против граждан Украины и страны, «покушается» на суверенитет и территориальную целостность Украины.

По информации издания, создатели «Миротворца»* также отметили, что блогер на регулярной основе оказывает помощь военнослужащим РФ. Например, в марте 2024 года Давидыч продал золотой BMW X5. Деньги, полученные за автомобиль, он перечислил для нужд военнослужащих, принимающих участие в зоне проведения спецоперации. Сумма сделки составила 10 млн руб.

В последнее время в украинскую базу вносят данные не только о политиках, артистах, спортсменах и журналистах, но и обычных несовершеннолетних гражданах РФ.

Ранее сообщалось, что депутата Елену Драпеко десять лет спустя повторно внесли в базу «Миротворца»*. Каждый раз поводом для данного решения становились разные события.

* Украинский сайт «Миротворец» признан экстремистским и заблокирован в РФ.