За шесть дней в российском регионе зарегистрировали более 14,3 тыс. случаев ОРВИ

Пресс-служба Роспотребнадзора опубликовала данные о заболеваемости в Кемеровской области: в период с 24 по 30 ноября зарегистрировано более 14,3 тыс. случаев ОРВИ, сообщил «Онлайн-журнал Сибдепо».

Отмечается, что заболеваемость выросла более чем на 8% по сравнению с показателями семи предыдущих дней. В связи с ростом заболеваемости на карантин были закрыты группы и классы, которые посещали около 2 тыс. детей. Лабораторные исследования показали, что среди возбудителей заболеваний циркулируют как вирусы гриппа типа А, так и другие респираторные вирусы, не относящиеся к гриппу.

Специалисты ведомства призывают жителей области строго соблюдать профилактические меры. Они напоминают, что осенний период является наиболее благоприятным для вакцинации против гриппа, поскольку для выработки полноценного иммунного ответа организму требуется в среднем две-три недели. Прививочная кампания в регионе стартовала 1 сентября 2025 года. На текущий момент профилактическую прививку уже получили более 1,2 млн жителей Кузбасса, что составляет около половины населения региона.

Ранее сообщалось, что в Благовещенске ввели масочный режим и отменили мероприятия из-за вспышек ОРВИ.