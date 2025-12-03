Благовещенск переходит на масочный режим: в городе вводят ограничения из-за ОРВИ

В Благовещенске с 4 по 19 декабря вводят временные ограничительные меры на фоне роста заболеваемости острыми респираторными вирусными инфекциями (ОРВИ). Соответствующее решение приняла санитарно-противоэпидемическая комиссия города.

Согласно документу, во всех организациях и учреждениях города вводится обязательный масочный режим. Руководители обязаны обеспечить его соблюдение, а также работу оборудования для обеззараживания воздуха и регулярное проветривание помещений. Сотрудников с признаками ОРВИ должны будут оставаться дома.

Параллельно с этим в Благовещенске отменяются массовые мероприятия с участием детей. Эта мера касается учреждений образования, культуры и спорта.

Аналогичные меры ранее уже применялись в соседних регионах. В начале ноября на двухнедельный карантин были закрыты все школы Якутска, также была отменена часть культурных и спортивных событий.

