За три часа над семью регионами ПВО уничтожено 32 БПЛА самолетного типа

В период с 14.00 до 17.00 в субботу, 23 августа, дежурными средствами ПВО перехвачено и уничтожено 32 украинских беспилотных летательных аппарата, сообщил телеграм-канал Минобороны РФ.

По информации ведомства, для атаки ВСУ выбрали беспилотники самолетного типа. ПВО работало над семью регионами РФ: Калужской (девять БПЛА), Брянской (семь БПЛА), Новгородской (пять БПЛА), Ленинградской (четыре БПЛА), Тверской (три БПЛА), Смоленской (два БПЛА), Тульской (один БПЛА) областями.

Губернатор Владислав Шапша сообщил о последствиях атаки в Калужской области. В частности, повреждена линия электроснабжения одной из деревень. Губернаторы других регионов также публикуют предварительную информацию о последствиях атак: жители не пострадали, инфраструктура не нарушена, на место происшествия прибыли сотрудники экстренных служб для установления всех подробностей.

Губернаторы регионов РФ призывают граждан во время объявления беспилотной опасности проявлять бдительность и выполнять все рекомендации. В частности, уходить с улицы, занимать более безопасное положение в домах. Региональные оперштабы публикуют информацию о начале тревоги и ее отбое.

Ранее сообщалось, что БПЛА противника подавили в Красносельском и Пушкинском районах Санкт-Петербурга.